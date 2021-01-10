وفاة هادي الجيار.. محطات في حياته الفنية

يعتبر الفنان هادى الجيار الذي رحل عن عالمنا اليوم من الفنانين القلائل الذين استطاعوا أن يجذبوا المشاهد بمجرد الإطلالة الأولى له بالرغم من ظهوره فى بعض الأدوار الثانوية، والتى لم تكن مؤثرة بشكل كبير، ولكن استطاع هادى من خلال خبرته الكبيرة أن يضفي بعض التفاصيل الدقيقة لهذه الادوار من خلال أدائه الفني مما اعجب الجمهور.

كانت بدايته فى المسرح حيث ظهر من خلال مسرحية "مدرسة المشاغبين " مع عادل إمام والضوء الشارد وملاعيب شيحة ومسائل عائلية جدا وغيرها من الأعمال الجيدة.



بعدها بدأ الإقبال على الجيار من جانب التليفزيون والسينما بشكل كبير ولكنه لم يحقق النجاح المتوقع في السينما كما حققه في التليفزيون ومن اعماله السينمائية: ثم تشرق الشمس وسوزى بائعة الحب وابن مين فى المجتمع ومقص عم قنديل واحترس عصابة النساء ورحلة المشاغبين والكابتن وصل وعزازيل.



واستغل هادى الجيار نجاحه فى المسرح ليبدأ رحلته الدرامية والتى استطاع ان يبحر فيها ويتعمق فى الدراما المصرية وبرع فى العديد من الأدوار الفنية منها دور " صبرى " فى مسلسل " الضوء الشارد " والذى تسبب فى الكثير من الأزمات التى تعرض لها أحد اقاربه "رفيع بيه العزايزى"، ومن بين الأعمال التى لاقت إعجاب الجمهور أيضا دوره فى مسلسل " العصيان " فى جزئيه فى دور "عثمان" الذى يحاول أن يكسب ود عمه والذى يقوم بدوره " محمود ياسين " كما أنه لا أحد ينسى دوره فى مسلسل " ابناء ولكن " مع تيسير فهمى، حيث قام بدور الزوج الذى يعانى من بطش زوجته وسيطرتها عليه ويصاب بأزمة صحية تدفعه الى اخفائها عن اسرته حتى لا ينزعجوا.

وأعلن إيهاب فهمي عضور مجلس نقابة المهن التمثيلية، اليوم، وفاة الفنان هادي الجيار بسبب فيروس كورونا عن عمر ناهز الـ 71 عاما، وكتب عبر حسابه على فيسبوك "تنعى نقابة المهن التمثيلية وجموع الفنانين هادى الجيار، إنا لله وإنا اليه راجعون فى جنة الخلد بإذن الله.



يذكر أن آخر أعمال الفنان هادي الجيار مسلسل "شديد الخطورة"، بطولة أحمد العوضى وحمزة العيلي وأحمد صيام وناهد رشدي وحسني شتا ومحمد الدقاق، ومن تأليف محمد سيد بشير.



وكان الفنان هادى الجيار قد انضم فى وقت سابق لمسلسل "الاختيار 2" من بطولة النجمين كريم عبد العزيز وأحمد مكى، المقرر أن يعرض فى شهر رمضان المقبل، إخراج بيتر ميمى، حيث يتناول العمل بطولة جديدة من بطولات رجال القوات المسلحة والشرطة الذين يضحون بالغالى والنفيس من أجل الحفاظ على الوطن، على أن يعرض المسلسل على قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة تامر مرسى، حيث من المتوقع أن تقدم سينرجى عملا ضخما خاصة في ظل وجود نجمين كبيرين بحجم كريم عبد العزيز وأحمد مكي.