نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. نقابة المهن التمثيلية تنعي الفنان هادي الجيار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نعت نقابة المهن التمثيلية الفنان هادي الجيار، الذي توفي منذ دقائق نتيجة إصابتة بفيروس كورونا داخل مستشفى الهرم.

ونشر الفنان عزوز عادل، صورة الفنان هادي الجيار، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلا: "البقاء لله تنعى نقابة المهن التمثيلية‬ وفاة الفنان الكبير ⁧‫/هادى الجيار رحم الله الفقيد والهم اهله وجمهوره الصبر والسلوان".

ورحل الفنان الكبير عن عمر ناهز 71 عاما، ومن المقرر تشييع الجثمان ودفنه بعد صلاة ظهر اليوم الأحد بمقابر الأسرة بمدينة السادس من أكتوبر

وكان الفنان الكبير هادى الجيار قد أعلن عن إصابته بفيروس كورونا، من خلال صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، حيث كتب منشورًا قال فيه :"ضربنى فيروس كورونا اللعين، نسألكم الدعاء بالشفاء".