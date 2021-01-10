نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على آخر عمل شارك به هادي الجيار ولم يستكمله في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انضم الفنان هادي الجيار، لفريق عمل مسلسل 'الاختيار 2' وكان قد بدأ تصوير عدد من مشاهده ولكنه أصيب بفيروس "كورونا" قبل أن يستكمل العمل، فيما كان فريق العمل ينتظر شفائه ولكن حاليًا سيضطر المخرج بيتر ميمي للبحث عن ممثل اخر يقوم بدوره.

وأعلنت نقابة المهن التمثيلية إقامة صلاة جنازة الفنان الراحل هادي الجيار ظهر اليوم الأحد ودفنه بمقابر الأسرة بمدينة السادس من أكتوبر.

ورحل الفنان الكبير عن عمر ناهز 71 عاما، ومن المقرر تشييع الجثمان ودفنه بعد صلاة ظهر اليوم الأحد بمقابر الأسرة بمدينة السادس من أكتوبر.

وكان الفنان الكبير هادى الجيار قد أعلن عن إصابته بفيروس كورونا، من خلال صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، حيث كتب منشورًا قال فيه :"ضربنى فيروس كورونا اللعين، نسألكم الدعاء بالشفاء".

يذكر أن آخر أعمال هادي الجيار مسلسل هو "شديد الخطورة"، من بطولة أحمد العوضى وحمزة العيلي وأحمد صيام وناهد رشدي وحسني شتا ومحمد الدقاق، ومن تأليف محمد سيد بشير