نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد رحيله.. سر العلاقة القوية التي ربطت هادي الجيار بالزعيم عادل إمام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رحل عن عالمنا اليوم الفنان هادي الجيار بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد، الذى نقل على إثره إلى المستشفي بالهرم.

وكانت هناك علاقة صداقة تربط بين هادي الجيار والزعيم عادل إمام منذ الصغر، حيث كشف عنها هادي الجيار فى إحدى الحوارات الصحفية، حيث قال: "قابلت عادل إمام لأول مرة في مكتب محمد فاضل، وكان بيتفق على شغل، فرشحني للمشاركة في مدرسة المشاغبين من بداية العمل في دور لطفي".

وأضاف: "المسرحية استمرت لسنوات وجمعتنا علاقة صداقة أنا وسعيد صالح وعادل إمام، وكنت أعرف أحمد زكي ويونس شلبي من المعهد واتخرجت قبلهم".

وتابع "عادل إمام جزء كبير من تاريخي، ولما اشتغلت معاه كضيف شرف في المسلسين واتقابلنا، افتكرنا كل اللي فات وكأننا لسه عمرننا 23 سنة، كنت بادخل أوضته ونهزر كتير قبل بدء التصوير ونفتكر ذكرياتنا".