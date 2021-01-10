شاهد.. هادي الجيار يبكي بسبب شائعة وفاته (فيديو)

القاهرة - محمد ابراهيم - ظهر الفنان الراحل هادي الجيار مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج "مساء دي إم سي" الذي يُذاع على فضائية "دي إم سي " في اخر لقاء له قبل وفاته

وعلق الجيار على شائعة وفاته باكيًا: حيث ناشد مروجي الشائعات قائلًا لهم:" كفايا كده.. لما ابنتي أو أخواتي يشوفوا خبر وفاتي تبقى حالتهم إيه".