وفاة هادي الجيار.. أمنية لم يحققها طوال مسيرته الفنية

توفي في الساعات الأولى من اليوم الأحد الفنان هادي الجيار عن 70 عاما متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، ورحل قبل أن يحقق حلمه بالمشاركة في عمل فني يجسد ذكرى ملحمة انتصارات 6 أكتوبر المجيدة.



قال هادي الجيار، في لقاء تلفزيوني، إن هناك من أبطال الجيش المصري أفرادا قدموا بطولات عظيمة تصبح مصدر إلهام للأعمال الفنية، معربا عن أمله في أن يجسد دور الرئيس الأسبق محمد نجيب أو رجل الاقتصاد طلعت حرب في أعمال درامية أو سينمائية خاصة أن أجيالا من الشباب لا تعرف الكثير عن هذه الشخصيات التي تركت تاريخا لا يمكن أن ينسى.



وأعلن إيهاب فهمي عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية عن وفاة الفنان هادي الجيار بسبب فيروس كورونا، وكتب عبر حسابه على فيسبوك "تنعى نقابة المهن التمثيلية وجموع الفنانين هادى الجيار، إنا لله وإنا اليه راجعون فى جنة الخلد بإذن الله.



يذكر أن آخر أعمال الفنان هادي الجيار مسلسل "شديد الخطورة"، من بطولة أحمد العوضى وحمزة العيلي وأحمد صيام وناهد رشدي وحسني شتا ومحمد الدقاق، ومن تأليف محمد سيد بشير.



هادى الجيار، انضم فى وقت سابق لمسلسل "الاختيار 2" من بطولة النجمين كريم عبد العزيز وأحمد مكى، المقرر أن يعرض فى شهر رمضان المقبل، إخراج بيتر ميمى، حيث يتناول العمل بطولة جديدة من بطولات رجال القوات المسلحة والشرطة الذين يضحون بالغالى والنفيس من أجل الحفاظ على الوطن، على أن يعرض المسلسل على قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة تامر مرسى، حيث من المتوقع أن تقدم سينرجى عملا ضخما خاصة في ظل وجود نجمين كبيرين بحجم كريم عبد العزيز وأحمد مكي.

