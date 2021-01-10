وفاة هادي الجيار.. عملان لم يكمل تصويرهما

رحل عن عالمنا، منذ قليل، الفنان هادي الجيار متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، وصور قبل رحيله عدة مشاهد بمسلسل الاختيار الجزء الثاني الذي يقوم ببطولته كريم عبد العزيز وأحمد مكي، وكان من المقرر ان يبدأ في مسلسل موسى بطولة محمد رمضان.

"الاختيار 2"، إخراج بيتر ميمى، ويتناول العمل بطولة جديدة من بطولات رجال القوات المسلحة والشرطة الذين يضحون بالغالى والنفيس من أجل الحفاظ على الوطن، على أن يعرض المسلسل على قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة تامر مرسى، حيث من المتوقع أن تقدم سينرجى عملا ضخما خاصة في ظل وجود نجمين كبيرين بحجم كريم عبد العزيز وأحمد مكي.