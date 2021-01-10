مي نور الشريف تنعى والدة حسن الرداد: إلى اللقاء مع كل الحبايب

ونعت مي نور الشريف والدة حسن الرداد قائلة: "حبيبتي تانت فادية والدة صديقي وأخويا حسن الرداد.. أسترد الله وديعته اليوم".

وأضافت مي نور الشريف : "نسأل الله الرحمن الرحيم مغفرته و رحمته و ربنا يصبرك و يعزيك يا حسن، عزيزتي تانت فادية إلي اللقاء إن شاء الله مع كل الحبايب".

وكان قد نشر الفنان حسن الرداد تعليقًا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك يعلن فيه عن وفاة والدته.

‎وقال حسن الرداد: توفيت إلى رحمة الله تعالى أحن وأطيب أم فى الدنيا السيدة فادية الرداد.. مع السلامة يا أغلى وأطيب أم فى الدنيا، سلمى لى على فادى وبابا، إن شاء الله نتجمع كلنا فى الجنة يا رب.. (إنا لله وإنا إليه راجعون)".

‎وشارك حسن الرداد في فيلم "توأم روحي" الذي تدور أحداثه في إطار رومانسي، وهو من بطولة حسن الرداد، أمينة خليل، عائشة بن أحمد، رجاء الجداوي، ومن إخراج عثمان أبو لبن، وإنتاج أحمد السبكي.