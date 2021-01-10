في رسالة نعيه.. حسام داغر يطلب طلبا أخير من هادي الجيار

نعي حسام داغر الفنان هادي الجيار عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ونشر صورة للفنان الراحل وحرص من خلالها علي توديعه برسالة مؤثرة.

وقال حسام داغر: "وجع اخر الليل .. انا عارفه كويس .. المشكله انك بتنام بيه و يسيب اثره يطلع بعدين .. سلام يا هادي الاخلاق و الصوت و كثير الاحترام و الذوق .. سلام يا استاذنا .. "

واضاف: "مع السلامه يا استاذ هادي ... زي الايام دي كنت تتصل تسالني علي صحة ماما و هي محجوزه معاك في المستشفي و كنت في عز تعبك .. سلم عليها و النبي حبيبك و يجعل تعبك شفيعك و يحتسبك شهيد من اهل الجنه ..".

وأعلن إيهاب فهمي عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية عن وفاة الفنان هادي الجيار بسبب فيروس كورونا، وكتب عبر حسابه على فيسبوك "تنعى نقابة المهن التمثيلية وجموع الفنانين هادى الجيار، إنا لله وإنا اليه راجعون فى جنة الخلد بإذن الله.

يذكر أن آخر أعمال الفنان هادي الجيار مسلسل "شديد الخطورة"، من بطولة أحمد العوضى وحمزة العيلي وأحمد صيام وناهد رشدي وحسني شتا ومحمد الدقاق، ومن تأليف محمد سيد بشير.

كان هادى الجيار قد انضم فى وقت سابق لمسلسل "الاختيار 2" من بطولة النجمين كريم عبد العزيز وأحمد مكى، المقرر أن يعرض فى شهر رمضان المقبل، إخراج بيتر ميمى، حيث يتناول العمل بطولة جديدة من بطولات رجال القوات المسلحة والشرطة الذين يضحون بالغالى والنفيس من أجل الحفاظ على الوطن، على أن يعرض المسلسل على قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة تامر مرسى، حيث من المتوقع أن تقدم سينرجى عملا ضخما خاصة في ظل وجود نجمين كبيرين بحجم كريم عبد العزيز وأحمد مكي.