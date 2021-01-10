كم الحزن يفوق الاحتمال .. إسعاد يونس تنعى هادي الجيار بكلمات مؤثرة

نعت الفنانة إسعاد يونس وفاة الفنان هادي الجيار عبر حسابها الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي انستجرام. ونشرت الفنانة اسعاد يونس صورة للفنان هادي الجيار وحرصت علي توديعه من خلالها برسالة مؤثرة. حيث علقت علي الصورة قائلة: "وداعا الصديق الغالي هادي الجيار، كم الحزن يفوق الاحتمال". وأعلن إيهاب فهمي عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية عن وفاة الفنان هادي الجيار بسبب فيروس كورونا، وكتب عبر حسابه على فيسبوك: "تنعى نقابة المهن التمثيلية وجموع الفنانين هادى الجيار، إنا لله وإنا اليه راجعون فى جنة الخلد بإذن الله" . يذكر أن آخر أعمال الفنان هادي الجيار مسلسل "شديد الخطورة"، من بطولة أحمد العوضى وحمزة العيلي وأحمد صيام وناهد رشدي وحسني شتا ومحمد الدقاق، ومن تأليف محمد سيد بشير. وكان هادى الجيار قد انضم فى وقت سابق لمسلسل "الاختيار 2" من بطولة النجمين كريم عبد العزيز وأحمد مكى، المقرر أن يعرض فى شهر رمضان المقبل، إخراج بيتر ميمى، حيث يتناول العمل بطولة جديدة من بطولات رجال القوات المسلحة والشرطة الذين يضحون بالغالى والنفيس من أجل الحفاظ على الوطن.

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