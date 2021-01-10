وفاة والدة الفنان حسن الرداد ورسالة وداعه لها تبكي محبيه

حسن الرداد أعلن خبر وفاة والدته اليوم، ونعاها برسالة مؤثرة على حسابه بانستقرام، ونشر آخر صورة له معها.

حسن الرداد ينعي والدته برسالة مؤثرة

وأعلن الفنان حسن الرداد وفاة والدته السيدة فادية الرداد اليوم، ونشر على حسابه بانستقرام صورة له مع والدته في الأراضي المقدسة، ونعاها برسالة مؤثرة قال بها:" توفت الى رحمة الله تعالى والدتى أحن واطيب ام فى الدنيا السيدة/ فادية الرداد.. مع السلامة يا أغلى وأطيب أم فى الدنيا، سلمى لى على فادى و بابا، إن شاء الله نتجمع كلنا فى الجنة يا رب.. إنا لله و إنا اليه راجعون".

إيمي سمير غانم تنعي والدة زوجها حسن الرداد

وتلقى حسن الرداد رسائل المواساة والتعازي من جمهوره على الصورة وخبر وفاة والدته، وتعاطفوا معه بعد رسالته المؤثرة في وداع والدته، وقدم عدد من زملائه الفنانين التعازي له أيضاً، بالإضافة إلى زوجته إيمي سمير غانم، والتي نشرت صورة لها مع والدة زوجها الراحلة، ونعتها برسالة مؤثرة على حسابها بانستقرام.

وقالت إيمي سمير غانم في رسالة نعيها:" ان لله و ان اليه راجعون.. الله يرحمك يا حبيبه قلبي حماتي وصاحبتي و امي .. هيوحشني حبك ليا وبوستك ليا كل يوم الصبح.. فاديه الرداد يا اعظم ام واحن قلب طول عمرك في ضهري وواقفه في صفي عشان حبتيني زي ما بحبك.. ربنا يرحمك وأشوفك في الجنة واحضنك.. بحبك".

حسن الرداد في حالة حداد بعد وفاة والدته

ومن المقرر ان يوقف حسن الرداد أعماله الجديدة في الفترة الحالية بعد وفاة والدته ودخوله في حالة حداد، وكان قد تعاقد في الفترة الماضية على عدة أعمال جديدة ومنها فيلم "تحت تهديد السلاح" و فيلم "كشاف حرامية"، وذلك بعد آخر أعماله "توأم روحي" والذي عرض بالسينما الصيف الماضي، وكانت آخر أعماله في الدراما في مسلسل "شاهد عيان" العام الماضي، ويعرض له حالياً برنامج "إنت مين" على mbc، والذي يشارك في تقديمه مع الفنانة سيرين عبد النور وقصي خولي ومهند الحمدي.