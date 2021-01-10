6 وفيات في الوسط الفني وأقارب الفنانين.. رحيل ابن سيد زيان والنجوم يواسون حسن الرداد

يوم حزين على الوسط الفني بعد وفاة عدد من الفنانين وأقاربهم، وأبرزهم وفاة والدة حسن الرداد وابن الفنان الراحل سيد زيان، وكذلك وفاة الموسيقار خالد فؤاد والفنان الكويتي صادق الدبيس.

دنيا وإيمي سمير غانم والنجوم ينعون والدة حسن الرداد

وأحزن حسن الرداد زملائه وجمهوره بعد إعلانه وفاة والدته اليوم، ونشر صورة له معها ونعاها بكلمات مؤثرة على انستقرام وقال:" مع السلامة يا أغلى وأطيب أم فى الدنيا، سلمى لى على فادى و بابا، إن شاء الله نتجمع كلنا فى الجنة يا رب"، ونعت زوجته إيمي سمير غانم والدته الراحلة ونشرت صورتها وقالت:" الله يرحمك يا حبيبه قلبي حماتي وصاحبتي و امي .. هيوحشني حبك ليا وبوستك ليا كل يوم الصبح.. فاديه الرداد يا اعظم ام واحن قلب طول عمرك في ضهري وواقفه في صفي عشان حبتيني زي ما بحبك.. ربنا يرحمك وأشوفك في الجنة واحضنك.. بحبك".

وتضامن عدد من النجوم مع حسن الرداد ونشروا رسائل مواساة له، ومنهم دنيا سمير غانم التي قالت:" البقاء لله والدة أخويا و زوج أختي حسن الرداد الأم العظيمة الحنونة فادية الرداد ربنا يرحمها و يصبر كل عيلتها و حبايبها.. هتوحشينا أوي البقاء لله حسن و نيبال حبايبي ربنا يصبركم يا رب.. نسألكم الفاتحة و الدعاء"، ونشر رامي رضوان صورة له مع الراحلة وقال:" خالص التعازي لأخويا حسن الرداد في وفاة الغالية والدته، اللهم اغفر لها وارحمها واجعل مثواها الجنة والهم ذويها الصبر والسلوان".

وفاة ابن سيد زيان

وأعلنت إيمان ابنة الفنان الراحل سيد زيان وفاة شقيقها محمد، ونشرت صورة من طفولته بجانب والده الراحل، ونعته قائلة:" البقاء لله.. توفى الآن أخى محمد سيد زيان.. الله يرحمك يا محمد ويمتعك بوجه الكريم وبجنات الفردوس الأعلى ويجمعك بأمى وأبى فى الجنة يا حبيبي.. أسألكم الدعاء لشقيقى محمد".

وفاة عمة محمد عبد الرحمن

وأعلن الفنان الكوميدي محمد عبد الرحمن وفاة عمته، ونشر نعيها على انستقرام وقال:" يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي.. إنا لله وإنا إليه راجعون، توفت إلى رحمة الله عمتي (الحاجة سميحة عطيه محمد مهدي)، وأعلن أيضاً المطرب رامي جمال وفاة شقيقة زوجته ونعاها في تغريدة على تويتر:" لا اله الا الله البقاء والدوام لله في أخت زوجتي اشهد الله انك أهل للطيب والبر ولكن قدر ومكتوب ولا اعتراض على أوامر الله اسالكم الدعاء لها وانا بالصبر".

الوسط الفني يودع خالد فؤاد وصادق الدبيس

وودع الوسط الفني اليوم نجمين منه، وهما الفنان الكويتي صادق الدبيس والذي رحل بعد معاناة مع مرض السرطان خلال الشهور الماضية وعن عمر ناهز الـ62 عاما، ونعاه عدد من النجوم العرب مثل داوود حسين وشيماء سبت ومشاري البلام وغيرهم، والموسيقار خالد فؤاد الذي توفي اليوم عن عمر يناهز 72 عاما، إثر أزمة صحية طارئة، ونعاه عدد من المطربين ومنهم سميرة سعيد ولطيفة ونانسي عجرم وغيرهم.