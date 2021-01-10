وفاة الفنان هادي الجيار عن عمر يناهز 71 عاما بعد إصابته بفيروس كورونا

هادي الجيار توفي اليوم عن عمر يناهز 71 عام، وبعد فترة من معاناته الصحية بسبب إصابته بفيروس كورونا، وأحزن رحيله الوسط الفني ونعاه عدد من النجوم على مواقع التواصل.

وفاة الفنان هادي الجيار

وأعلنت نقابة المهن التمثيلية اليوم وفاة الفنان هادي الجيار، ونشرت نعياً على صفحتها الرسمية بفيسبوك وقالت:" البقاء لله تنعى نقابة المهن التمثيلية وفاة الفنان الكبير ‫/هادى الجيار.. رحم الله الفقيد والهم اهله وجمهوره الصبر والسلوان"، ونعاه وكيل نقابة الممثلين الفنان إيهاب فهمي وقال:" تنعى نقابه المهن التمثيلية وجموع الفنانين الأستاذ العظيم هادى الجيار، انا لله وانا اليه راجعون فى جنه الخلد باذن الله".

تفاصيل وفاة الفنان هادي الجيار

ورحل الفنان هادي الجيار اليوم عن عمر يناهز 71 عاماً، بعد نقله إلى العناية المركزة في أحد المستشفيات في العاصمة المصرية القاهرة في الساعات الأخيرة، وذلك بعد التدهور السريع في حالته الصحية بعدما تم الإعلان عن إصابته بفيروس كورونا، وعانى من عدم استقرار حالته ووضع على جهاز التنفس الصناعي وتحديدا في الساعات الأخيرة، وتدهورت حالته بسبب معاناته من التهاب رئوي حاد في الفترة التي سبقت إصابته بفيروس كورونا، وانتقل للمستشفى بسببه في الفترة الأخيرة.

وكان الفنان هادي الجيار قد أعلن عن إصابته بفيروس كورونا في الأيام الأخيرة، وطلب من الجمهور الدعاء له، ونشر عبر حسابه الشخصي على "فيس بوك" رسالة طلب من خلالها الدعاء له فكتب: "ضربني فيروس كورونا اللعين.. نسألكم الدعاء بالشفاء"، مما جعل العديد من متابعيه وكذلك أصدقائه في الوسط الفني يساندونه ويطالبون الجمهور بدعم الفنان الكبير، قبل وفاته اليوم، وهو الخبر الذي أحزن الجمهور وزملائه الفنانين.

مسيرة الفنان هادي الجيار

ويذكر أن الفنان هادي الجيار بدأ مسيرته الفنية في الستينيات، وقدم العديد من الأعمال البارزة في مسيرته ومنها مسرحية "مدرسة المشاغبين"، ومسلسل "ألمال والبنون" و "العصيان" و"الراية البيضا" وغيرها من الأعمال، وتعاقد مؤخراً على مسلسل "الاختيار 2"، ومسلسل "موسى" قبل وفاته، وكانت آخر أعماله في مسلسل "شديد الخطورة" و "فلانتينو".