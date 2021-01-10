أخبار الفن.. وفاة هادي الجيار.. إيقاف باسم سمرة ورحاب الجمل .. وعبير صبري: أقرب صديقاتي خانتني وخطفت زوجي

نشر موقع "دوت الخليج"، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالحالة الصحية للفنانين ومواجهتهم لـ فيروس كورونا في الساعات الماضية، نستعرض أبرزها.



وفاة الفنان هادي الجيار بـ فيروس كورونا



أعلن إيهاب فهمي وفاة الفنان هادي الجيار بسبب فيروس كورونا عن عمر ناهز الـ 71 عاما، وكتب عبر حسابه على فيسبوك "تنعى نقابة المهن التمثيلية وجموع الفنانين هادى الجيار، إنا لله وإنا اليه راجعون فى جنة الخلد بإذن الله.

أشرف زكي: وقف باسم سمرة ورحاب الجمل عن التمثيل لحين انتهاء التحقيق

قال الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، إن مجلس النقابة قرر وقف الثنائي باسم سمرة ورحاب الجمل عن مزاولة التمثيل بعد نشوب خلافات بينهما على نحو يسيء للوسط الفني المصري.

عبير صبري: أقرب صديقاتي خانتني وخطفت زوجي مني



أكدت الفنانة عبير صبرى انها تعرضت للخيانة من أقرب صديقاتها وخطفت منها زوجها الأول، مشيرة إلى أن هذا الأمر لا يعنيها، وأنها الآن تحب زوجها الحالي، قائلة في سخرية "اللى خدته القرعة تاخده أم الشعور".



طول عمرك في ضهري .. إيمي سمير غانم تنعى والدة زوجها بكلمات مؤثرة



نعت الفنانة إيمي سمير غانم والدة زوجها الفنان حسن الرداد التي رحلت عن عالمنا قبل قليل.



وفاة والدة الفنان حسن الرداد



نشر الفنان حسن الرداد تعليقًا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك يعلن فيه عن وفاة والدته.

الموت يفجع الفنان محمد عبد الرحمن



أعلن الفنان محمد عبد الرحمن عن وفاة عمته عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.