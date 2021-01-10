راجح داوود يكشف لـ دوت الخليج سبب عدم تلحين أغاني بعيدا عن الأعمال الفنية

كشف الفنان راجح داوود عن سبب عدم تلحين أغاني بعيدا عن الأفلام والمسلسلات، وقال لـ دوت الخليج إن بعض الأغاني التي عرضت عليه لم تناسب اللون الذي يحب تقديمه.



كان راجح داوود أبدى رأيه في أغاني المهرجانات، وقال إن إنتشار هذا اللون الموسيقي أمر جيد، ولفت إلى أن هناك الملايين يحبوا أن يستمعوا إلى المهرجانات، مؤكدا أنه ليس ضد أى لون موسيقي جديد، ويستمع للمهرجانات في أوقات معينه.



ويعد الموسيقار راجح داوود واحدًا من أهم الموسيقيين فى مصر ، وقد حملت عدد من الأعمال السينمائية المهمة توقيعه، مثل البحث عن سيد مرزوق ، الكيت كات ، ارض الخوف ، رسائل البحر ، مواطن ومخبر وحرامى ، الراعى والنساء ، وغيرها من الأعمال.



كما حصل الموسيقار راجح داوود على العديد من الجوائز والأوسمة أهمها وسام شرف من الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز 2018 بعد تلحينه النشيد الوطني الموريتاني و جائزة الدولة للتفوق في الفنون من المجلس الأعلى للثقافة، وجائزة الدولة التشجيعية في الفنون من المجلس الأعلى للثقافة.