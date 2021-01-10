بالفيديو.. وقف باسم سمرة ورحاب الجمل عن العمل

قرر نقيب الممثلين ، الدكتور أشرف زكي، مساء أمس السبت، "إيقاف باسم سمرة، ورحاب الجمل، عن مزاولة المهنة، بعد الاتهامات المتبادلة بينهما".

وأكد أشرف زكي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر"، "أنه تم إحالتهما للتحقيق بالنقابة للنظر فيما بدر عنهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي"، مؤكدا أنه "سيتم طلب تفريغ الكاميرات الخاصة بواقعة الاتهام".

وأوضح أنه "سيتم التحقيق في الواقعة خلال 48 ساعة"، مشيرا إلى أن ما حدث إساءة للوسط الفني المصري بالكامل، وموضحا أن "قراره المفاجئ جاء بسبب عدم التزامهما بالصمت تجاه الواقعة حتى يتم التحقيق فيها داخل النقابة".

وآثارت الفنانة رحاب الجمل الجدل، وقالت إنها "ستلجأ للقضاء وسترد على كل تصريحات وبيانات باسم سمرة، بشكل قانوني"، مؤكدة أنها تلقت العديد من التهدديات بأنه سيقوم بإرسال بلطجية لها، حسب قولها.

وقالت: "الممثل السكران.. لما تبقي سكران وتدخل فرح وتضرب زميل نجم بالكوع ويسامحك لأنه مستغلبك ومستضعفك، أنت بقي تعتبر إن ده حق مكتسب، وبعدها بحوالي شهرين تدخل حفلة وتشتم وتهين مغني شاب، ويكبر للناس اللي تدخلت في الموضوع ويسامحك بردو تعتبره حق مكتسب".

وتابعت رحاب الجمل، "لكن تدخل بالأمس بروفة فيلم وإنت سكران وعايز كمان تلف حشيش ولما نعترض تشتم وتهين زمايلك وتغلط وتتلفظ بأقذر وأسفل الشتائم قدام الأغراب في مكان عام، ديه ما تتسامحش عليها لازم تتعاقب وبالقانون لأن ده قلة أدب وقلة مهنية والمرادي البلاغ للنائب العام علشان أرفع الحرج عن أي زميل أو زميلة في طلب المشاركة في البلاغ أو الشهادة يكفي تفريغ الكاميرات.. أنا_هاربيك".

فيما رد الفنان باسم سمرة عن واقعة الفنانة رحاب الجمل، قائلا: "الموضوع أتفه من كده وأبسط من كده.. الفنانة اللى قالت الكلام ده كان عندها سفر قبل يوم 14 وعاوزة تخلص الفيلم.. وبحاول أقولها استنى شوية يومين 3 وبعد كده سافري.. لأن فيه تظبيط في الفيلم وكده وقالت بعد كده خلاص بعتذر.. وقلت للمخرج خلاص نجيب واحدة تانية".

وأضاف: "كان عندي مسلسل معرفش مين فيه الأبطال الأساسين وكانت طالبة فلوس زيادة ومشوها والبنت افتكرت إن أنا مشيتها من الفيلم والمسلسل، أنا مش عاوز أطلع دور البرئ اللي هيغلط هظبطه يعني، الحكاية كنا قاعدين في فندق شهير ومفيش الكلام ده".