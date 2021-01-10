منى فاروق تُغني "خليك فولاذي" لتامر حسني (فيديو)

القاهرة - محمد ابراهيم - تحرص الفنانة منى فاروق على التفاعل الدائم مع مُحبيها، ومُشاركتهم ما يحدث معها في اليوميات الخاصة بها، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشرت منى فاروق مقطع فيديو جديد لها، وظهرت فيه تقوم بغناء أغنية "خليك فولاذي" للفنان تامر حسني، وقد ارتدت جاكيت مثل الذي قام تامر بإرتدائه في البرومو الدعائي الخاص بألبومه الجديد "خليك فولاذي".

أغنية "خليك فولاذي" من كلمات وألحان عزيز الشافعي، ميكس خالد سند، ماستر أمير محروس، تم تسجيل الغناء بإستوديو Th proudcuation.

وفي سياق آخر، شاركت منى فاروق مؤخرًا في الجزء الثاني من مسلسل "الأب الروحي"، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ تامر حمزة، ﺗﺄﻟﻴﻒ هاني سرحان، بطولة أحمد عبدالعزيز، سوسن بدر، محمد عادل، ميرهان حسين، عمر الشناوي، محمود متولي