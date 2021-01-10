منة فضالي تنعي وفاة الفنان هادي الجيار

القاهرة - محمد ابراهيم - نعت الفنانة منة فضالي الفنان هادي الجيار، الذي توفته المنيه الآن، عن عمر يناهز الـ 71 عاماً، وذلك من خلال نشر صورة له عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك .

وعلقت منة على الصورة قائلة:" لا حول ولا قوة الا بالله مع السلامة يا استاذ ربنا يرحمك ويغفرلك في ذمة الله الفنان الخلوق الاستاذ هادي الجيار" .

أعلنت نقابة المهن التمثيلية إقامة صلاة جنازة الفنان الراحل هادي الجيار ظهر اليوم الأحد ودفنه بمقابر الأسرة بمدينة السادس من أكتوبر.

ورحل الفنان الكبير عن عمر ناهز 71 عاما، ومن المقرر تشييع الجثمان ودفنه بعد صلاة ظهر اليوم الأحد بمقابر الأسرة بمدينة السادس من أكتوبر.

وكان الفنان الكبير هادى الجيار قد أعلن عن إصابته بفيروس كورونا، من خلال صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، حيث كتب منشورًا قال فيه :"ضربنى فيروس كورونا اللعين، نسألكم الدعاء بالشفاء".

يذكر أن آخر أعمال هادي الجيار مسلسل هو "شديد الخطورة"، من بطولة أحمد العوضى وحمزة العيلي وأحمد صيام وناهد رشدي وحسني شتا ومحمد الدقاق، ومن تأليف محمد سيد بشير