عام التألق.. فيلمان ومسلسل لـ أحمد السقا في 2021

تصدر الفنان أحمد السقا مؤشرات البحث بـجوجل بعد تداول صورة له مع الفنان آسر ياسين من كواليس فيلم " السرب".
وتدور أحداث الفيلم في إطار الحركة الممزوجة بالإثارة تدور أحداث الفيلم حول تاجر مخدرات خطير، يتمكن من تصنيع مواد مخدرة جديدة، ويبيعها، ويقع في العديد من المشاكل والمطاردات من قبل الشرطة.
وأيضا يواصل أحمد السقا تصوير فيلم " السرب" مع أسر ياسين، بجانب تصوير مشاهده من مسلسل "نسل الأغراب" الذي يعيده لدراما من جديد.
جدير بالذكر أن مسلسل «نسل الأغراب» لـأحمد السقا وأمير كرارة -المنتظر عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني لعام 2021، تدور أحداثه في إطار درامي اجتماعي عن قصة من قصص المجتمع الصعيدي المصري.
مسلسل «نسل الأغراب» بطولة: أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، محمد مهران، محمد جمعة، إنجي المقدم، فردوس عبدالحميد، دياب، أحمد فهيم، محمد علاء، أحمد صلاح السعدني، هبة مجدي، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، عماد زيادة، أسماء أبو اليزيد، إنتاج سينرجي للإنتاج الفني (تامر مرسي)، تأليف وإخراج محمد سامي.
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