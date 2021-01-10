بعد وفاتها.. شاهد كيف وصفت والدة حسن الرداد نجلها في لقاء لها.. فيديو

وسبق وكشفت والدة حسن الرداد في لقاء مع برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" عن مميزات نجلها، وصرحت قائلة: "حسن إنسان طيب جدا وعطوف على من حوله ويقدس بر الوالدين".
وأضافت: "حسن دايما بيجي على نفسه عشاني، وبيجامل ناس كتير وورث عن والده الطيبة والرجولة والشهامة".
وتابعت والدة حسن الرداد: "حسن رجل بيوتي ويحب الأسرة ودائما يصطحبني إلى أي مكان جميل".
وكان أعلن حسن الرداد وفاة والدته قائلا: "توفت الى رحمة الله تعالى احن و اطيب ام فى الدنيا السيدة فادية الرداد .. مع السلامة يا اغلى و اطيب أم فى الدنيا، سلمى لى على فادى و بابا، إن شاء الله نتجمع كلنا فى الجنة يا رب. ( إنا لله و إنا اليه راجعون)".
تشيع جنازة فادية الرداد والدة الفنان حسن الرداد اليوم الأحد عقب صلاة العصر من ساحة مقابر الوالدة.
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