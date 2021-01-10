تويتر يتحول لـ دفتر عزاء بعد وفاة هادي الجيار

توفي في الساعات الأولى من اليوم الأحد الفنان هادي الجيار عن 70 عاما، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، ورحل قبل أن يحقق حلمه بالمشاركة في عمل فني يجسد ذكرى ملحمة انتصارات 6 أكتوبر المجيدة.

دشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى تويتر #هادي_الجيار، وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تدوالا عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتفاعل معه عدد كبير من محبي الفنان هادي الجيار.. وجاءت تغريداتهم كالتالى:

