بإطلالة ساحرة.. رزان مغربي تخطف الأنظار عبر انستجرام

نشرت الفنانة رزان المغربي صورة جديدة لها، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للفيديوهات والصور "إنستجرام".

وظهرت رزان في الصورة بإطلالة ساحرة مما لفت انتباه متابعيها.

وعلّقت رزان علي الصورة قائلة :"I start my day with a smile و الحمدالله على كل شي I leave it to god

و اسلم امري لك يا رب في كل شي

Have a great start of week ❤ ".

وتشارك رزان المغربي في بطولة فيلم صابر و راضي بعد غيابها عن السينما 10سنوات، حيث تجسد دور جديد لم تقدمه عليها وبعيد عن شخصيتها الحقيقية، كما أن الدور يبتعد عن أدوار الشر التي قدمتها من قبل.

فيلم «صابر وراضي» تأليف محمد نبوي وإخراج أكرم فريد وبطولة أحمد آدم ورزان مغربى ومحسن محيى الدين، وتدور أحداثه في إطار كوميدي.

يُذكر آن آخر أعمال الفنانة رزان هو برنامج أغلب السقا الذى قدمته في رمضان الماضي عبر شاشة "إم بي سي مصر"، وكشفت الإعلامية رزان مغربي كواليس برنامج «اغلب السقا»، مضيفةً أن وراء كل نجم ناجح في رمضان امرأة، ومشاركة أحمد السقا في البرنامج مهم وأساسي ولو حد قال غير كده هيقتلني.