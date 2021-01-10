نشر عمرو كمال صورة جديدة له تجمعه مع المطرب الشعبي حسن شاكوش عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام". ووجه عمرو كمال رساله الي حسن شاكوش قائلا : " مهما كان بينا عيش وملح ونجاح وبحبه من قلبى ". وطرح عمر كمال مؤخرًا أغنية "شيكولاتة سايحة" بالتعاون مع حسن شاكوش وحققت نجاحا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي فور عرضها مباشرة. الأغنية من كلمات مصطفى حدوتة وتوزيع إسلام ساسو، ووصل عدد مشاهداتها في أقل من 24 ساعة أكثر من مليون مشاهدة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مهما كان بينا عيش وملح .. عمرو كمال يوجه رسالة لـ حسن شاكوش على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.