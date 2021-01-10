شاهد.. ندى بسيوني تودع هادى الجيار: الفنان الخلوق

نعت الفنانة ندى بسيوني، الفنان هادي الجيار عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام". ونشرت ندى بسيوني صورة للفنان هادي الجيار وحرصت على توديعه من خلالها، قائلة: "بعد مسيرة فنية عظيمة رحل الفنان الخلوق ⁧‫#هادي_الجيار⁩ أسأل الله له أن يرحمه ويسكنه فسيح جناته وأن يرزق كل محبيه الصبر والسلوان الف رحمة ونور تنزل علية ويجعل مثواه الجنة".

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