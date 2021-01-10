حقق المطرب حاتم فهمى من خلال أغنيته الجديد "ملقتش راحتي" أكثر من نصف مليون مشاهدة خلال يومين منذ طرحها على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وتعاون حاتم في الأغنية الجديدة مع عمر الشربيني، الذي كتب كلمات الأغنية ولحنها أيضا ومن توزيع الموسيقى لـ وليد شراقي.
"ملقتش راحتي" ثاني الأغاني التي يطرحها حاتم فهمى من ألبوم "تقييل وهادي" بعد أن طرح أغنية الأغنية الأولى التي حملت اسم الألبوم من كلمات وألحان عمر الشربيني وتوزيع كريم عبد الوهاب.
وطرح المطرب حاتم فهمى منذ أسبوعين أغنية "تقيل وهادى" على موقع الفيديوهات يوتيوب، والتي صورها على طريقة الفيديو كليب، وتم تصويرها في أحد الأماكن بمنطقة مصر الجديدة وهى نفس الأغنية الرئيسية للألبوم، وهي من كلمات وألحان عمر الشربيني وتوزيع وليد شراقي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حاتم فهمي يحقق أكثر من نصف مليون مشاهدة بـ «ملقتش راحتي» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.