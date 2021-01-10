بالأسود.. نوال الزغبى تتألق فى أحدث ظهور لها

نشرت النجمة اللبنانية نوال الزغبي عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات إنستجرام صورة جديدة لها. وظهرت نوال الزغبى فى الصورة بإطلالة جديدة ومختلفة حيث اعتمدت على اللون الأسود والمكياج الصاخب. وانتهت الفنانة نوال الزغبي، من تصوير فيديو كليب أغنية جديدة باللهجة المصرية، ومن المقرر طرح الفيديو خلال الأيام القليلة المقبلة. وكانت الفنانة نوال الزغبي، شاركت جمهورها فيديو جديدًا لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". وظهرت نوال الزغبي في الفيديو من منزلها وهي تتمني للجميع سنة جديدة سعيدة وعلقت قائلة: "happy new year Everyone". يذكر أن آخر ألبومات نوال الزغبي، ألبوم "كده باي"، ويضم 10 أغانٍ متنوعة، تعاونت فيها مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين، منهم أمير طعيمة، أيمن بهجت قمر، خالد تاج الدين، عمرو مصطفى، نديم الشاعري، عمرو المصري، توما، إلهامي دهيمة.

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