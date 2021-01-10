في عيد ميلاد سميرة سعيد.. من والد ابنها؟

تحتفل الفنانة سميرة سعيد، اليوم الأحد، بعيد ميلادها الستين، حيث إنها من مواليد 10 يناير عام 1958.
ويظن الكثيرون أن نجل سميرة سعيد الوحيد "شادي"، من الموسيقار الشهير هاني مهنا، الذي تزوجته في 1988، واستمرت هذه الزيجة حتى 1994، ولكن الحقيقة أن شادي هو ابنها من زوجها رجل الأعمال المغربي مصطفى النابلسي الذي انفصلت عنه أيضا بعد إنجاب شادي.
من أهم ألبوماتها عايزة أعيش" وحققت من خلاله نجاحا كبيرا ونسبة استماع مرتفعة، ومن أكثر الأغاني التي حققت نجاحا في الالبوم أغنيتي "هوا هوا" و"ما محصلش حاجة".
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