ندى بسيوني تنعى والدة حسن الرداد: اللهم اسكنها فسيح جناتك وصبر أهلها

نعت الفنانة ندى بسيوني، والدة الفنان حسن الرداد التي توفيت صباح اليوم،عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.

ونشرت ندى بسيونى صورة تجمع حسن الرداد بوالدته من امام الكعبة الشريفة قائلة: "خالص التعازي لحبيبتي ايمي سمير غانم والفنان حسن الرداد في وفاه السيده والدته اللهم اسكنها فسيح جناتك يارب وصبر اهلها البقاء لله".

‎وأعلن حسن الرداد عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى، وفاة والدته.

‎وقال حسن الرداد: "توفيت إلى رحمة الله تعالى أحن وأطيب أم فى الدنيا السيدة فادية الرداد.. مع السلامة يا أغلى وأطيب أم فى الدنيا، سلمى لى على فادى وبابا، إن شاء الله نتجمع كلنا فى الجنة يا رب.. (إنا لله وإنا إليه راجعون)".

‎وشارك حسن الرداد في فيلم "توأم روحي" الذي تدور أحداثه في إطار رومانسي، وهو من بطولة حسن الرداد، أمينة خليل، عائشة بن أحمد، رجاء الجداوي، ومن إخراج عثمان أبو لبن، وإنتاج أحمد السبكي.