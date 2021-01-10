فيفي عبده وشيماء سيف وشيكو وهشام ماجد ينعون والدة حسن الرداد: ربنا...

حرص عدد من الفنانين على مؤازرة النجم حسن الرداد فى رحيل والدته، بعد إعلانه وفاتها مساء أمس، ووجهت الفنانة فيفي عبده رسالة له عبر حسابها بموقع "انستجرام"، قائلة: "انا لله و انا اليه راجعون وفاة والدة الفنان حسن الرداد بجد حزنت من قلبي أنا عارفة غلاوتها عندك قد ايه يا حسن الله يرحمها و يجعل مثواها الجنة و ربنا يصبركم يا رب انت و إيمي و اختك البقاء لله وحده".

فيما كتبت الفنانة شيماء سيف عبر حسابها :" البقاء والدوام لله فى طنط فادية الجميلة والدة الغالى حسن الرداد ربنا يرحمها ويسكنها فسيح جناته ويصبر قلبك ياحسن على فراقها ويارب يجعلها آخر الأحزان"، وكتب الفنان شيكو :"الله يرحمك يا طنط و يغفرلك كنتي ست عظيمة و جميلة و طيبة، البقاء لله في وفاة والدة اخويا حسن الرداد...الفاتحة".

كما كتب الفنان هشام ماجد :"أنتقلت إلي رحمة الله والدة أخويا و صديقي حسن الرداد ... ربنا يرحمها و يسكنها فسيح جناته و يصبر أهلها و أبنائها ...الرجاء قراءة الفاتحة و الدعاء لها".

والفنان حسن الرداد قرر تشييع جثمان والدته وإقامة صلاة الجنازة بمسجد عمرو بن العاص الموجود بجوار منزل الراحلة بمسقط رأسها بمحافظة دمياط، ودفنها بمقابر العائلة هناك ، ومن المقرر أداء صلاة الجنازة بعد صلاة العصر.

وأعلن الفنان حسن الرداد وفاة والدته عبر صفحته الرسمية بموقع "فيس بوك" قائلا: توفيت إلى رحمة الله تعالى أحن وأطيب أم فى الدنيا السيدة فادية الرداد، مع السلامة يا أغلى وأطيب أم فى الدنيا، سلمى لى على فادى وبابا، إن شاء الله نتجمع كلنا فى الجنة يا رب، إنا لله و إنا اليه راجعون".