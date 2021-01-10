حمزة نمرة تحقق 12 مليون مشاهدة على موقع الفيديوهات ”يوتيوب”

لا يزال ألبوم المطرب حمزة نمرة يواصل النجاح خاصة أغنية "فاضي شوية" التي حققت حتى الآن ما يقرب من 12 مليون مشاهدة على موقع الفيديوهات "يوتيوب" رغم أنها لم تطرح سوى من 10 أيام فقط.

وقد حققت الأغنية نجاح مبهر، يتخطى 5 أضعاف 8 أغاني جديدة للهضبة عمرو دياب، و10 أضعاف الـ 3 أغنيات جديدة لتامر حسني.

وبذلك يتصدر حمزة نمرة سباق الألبومات الجديدة متفوقا على النجم عمرو دياب الذي لم تحقق كل أغاني الهضبة التي طرحت قبل أسبوعين سوى 20% فقط من مشاهدات أغنية "فاضي شوية".

كما تفوق حمزة نمرة، على ألبوم تامر حسني أيضا الذي طرح قبل أسبوعين، ولم تحقق الـ 3 أغنيات التي طرحها الميجا ستار سوى 10% من مشاهدات أغنية واحدة من حمزة نمرة.

وأطلق الفنان حمزة نمرة ألبومه الغنائي الجديد، "مولود سنة 80"، والذي يضم 12 أغنية مختلفة، من بينها "استعيذوا" و"فاضي شوية"، وأغنية تراثية يتغنى فيها لأول مرة بلهجة غير مصرية.

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