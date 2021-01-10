"كنت طيبًا متواضعًا محترمًا".. بهذه الكلمات نادية العراقية تنعي الفنان الراحل هادي الجيار

القاهرة - محمد ابراهيم - نعت الفنانة نادية العراقية الفنان الراحل هادي الجيار بكلمات مؤثرة ومليئة بالحب، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

نشرت نادية العراقية صورة للفنان الراحل هادي الجيار، وعلقت عليها قائلة :"كلنا راحلون، اشهد بالله كنت طيبًا متواضعًا محترمًا، وجالستك في مسلسل سلسال الدم ".

وتابعت نادية العراقية :"كم أنا حزينه لفقدك، إلى رحمة الله يا مشاغب، الجنة مثواك".

ومن المقرر أن يتم تشييع جثمانه عقب صلاة الظهر بمقابر الأسرة بمدينة السادس من أكتوبر.

وفي سياق آخر، شاركت نادية العراقية، في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل" اتنين في الصندوق"، وهي من ﺇﺧﺮاﺝ محمد مصطفى، ﺗﺄﻟﻴﻒ لؤي السيد، بطولة حمدي الميرغني، محمد أسامة" أوس أوس"، بيومي فؤاد، إنتصار، حجاج عبدالعظيم، محمود البزاوي.