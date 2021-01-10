شيكو يواسي حسن الرداد في وفاة والدته ويُعلق :"كنتي ست عظيمة و جميلة"

القاهرة - محمد ابراهيم - حرص الفنان شيكو على مواساة صديقه الفنان حسن الرداد بعد رحيل والدته، وذلك بكلمات مؤثرة ومليئة بالحب، من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

نشر شيكو صورة للفنان حسن الرداد برفقة والدته الراحلة، وعلق عليها قائلاً :"الله يرحمك يا طنط و يغفرلك، كنتي ست عظيمة و جميلة و طيبة".

وتابع شيكو قائلاً :"البقاء لله في وفاة والدة أخويا حسن الرداد، الفاتحة"، وانهالت عليه التعليقات بالدعاء لها بالرحمة والمغفرة.

وفي سياق آخر، شارك شيكو مؤخرًا في مسلسل "اللعبة"، وهو بطولة هشام ماجد، أحمد فتحي، محمد ثروت، ميرنا جميل، سامي مغاوري، عارفة عبدالرسول، مي كساب، وهو سيناريو وحوار أحمد سعد والي، ومحمد صلاح خطاب، وإبراهيم صابر، وأشرف على الكتابة فادي أبوالسعود، وإخراج معتز التوني.