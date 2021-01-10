بعد رحيل والدته.. حسن الرداد يتصدر تريند "جوجل"

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر الفنان حسن الرداد مؤشرات الأكثر بحثًا على موقع "جوجل"، وذلك بعد رحيل والدته السيدة فادية الرداد.

ومن المقرر أن يتم تشييع جثمان والدته اليوم بعد صلاة العصر من مسجد عمر بن العاص بدمياط.

وفي سياق آخر، كانت آخر أعمال الفنان حسن الرداد السينمائية فيلم "توأم روحي"، وهو بطولة أمينة خليل، وعائشة بن أحمد، والفنانة الراحلة رجاء الجداوي، ومن تأليف أماني التونسي، وإخراج عثمان أبو لبن، وإنتاج أحمد السبكي.

والجدير بالذكر أن حسن الرداد يُشارك حاليًا في فيلم "تحت تهديد السلاح"، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج محمد حماقي، بطولة فتحي عبد الوهاب، ريهام عبد الغفور، مي عمر، بيومي فؤاد، أحمد بدير، إنتاج أحمد السبكي.