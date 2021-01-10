بعد احتفاله بخطوبة نجله الثاني.. الجمهور يمازح جورج وسوف

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلن الفنان السوري ​جورج وسوف​ عن خطوبة نججله الثاني حاتم على فتاة تدعى أمال حلاوي وذلك بعد خطوبة إبنه جورج جونيور منذ أيام.

ونشر صورتين للعروسين على حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي، وعلّق عليها بالقول: بلّشت السنة بخبر بفرّح القلب مع خطوبة ابني الثاني حاتم والحلوة أمال حلاوي. بتمنالكن ايام سعيدة وتكمّلوا العمر بحب وصحة وسعادة".

وتلقى الوسوف التهاني القلبية من قبل عشاقه من خلال التعليقات ممازحين إياه وقالوا "هنشوفك جد يا أبو وديع".

يذكر أن جورج وسوف كان قد طرح كليب أغنيته "صاحي الليل" على قناته الرسمية على يوتيوب وهي من كلمات ملاك عادل، ألحان محمد يحيى وتوزيع سليمان دميان، والكليب حمل توقيع المخرج رودولف جبر.