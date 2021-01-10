نسرين أمين تواسي حسن الرداد بعد وفاة والدته

القاهرة - محمد ابراهيم - حرصت الفنانة نسرين أمين على تقديم العزاء للفنان حسن الرداد في وفاة والدته، وذلك من خلال حسابها الرسمي بموقع تويتر.

وكتبت نسرين رسالة تعزية وقالت: ‏يا حبيبى يا حسن ربنا يقويك و يصبرك البقية فى حياتك قلبي عندك يا اطيب الناس ...ربنا يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته يارب.

وكان الفنان حسن الرداد قد أعلن عن وفاة والدته وموعد تشييع جثمانها، من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي" فيسبوك "، حيث كتب منشورًا قال فيه :"إنَّا لله و إنَّا إليه راجعون، إن شاء الله صلاة الجنازة على والدتى السيدة فادية الرداد بعد صلاة العصر بمسجد عمر بن العاص في دمياط ، يوم الاحد الموافق ٢٠٢١/١/١٠" .