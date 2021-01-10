تفاصيل شخصية رياض الخولي في مسلسل "موسى"

القاهرة - محمد ابراهيم - يُشارك الفنان رياض الخولي في السباق الرمضاني المقبل من خلال مسلسل "موسى"، ويُجسد خلاله دور رجل ظالم ومستبد، ويدخل في صراعات مع محمد رمضان.

مسلسل "موسى" من تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجي، بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق .

وفي سياق آخر، يُعرض للفنان رياض الخولي حاليًا على قناة "CBC"مسلسل "ضربة معلم"، وهو رانيا فريد شوقي، سلوى عثمان، مي سليم، محمد نجاتي، حنان سليمان، محمد الصاوي، محمد عز، أميرة العايدي، هاجر أحمد، زينة منصور، يوسف وائل نور.