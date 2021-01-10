ندى بسيوني تنعي الفنان الراحل هادي الجيار وتُعلق: "رحل بعد مسيرة فنية عظيمة"

القاهرة - محمد ابراهيم - نعت الفنانة ندى بسيوني الفنان الراحل هادي الجيار الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
نشرت ندى بسيوني صورة للفنان الراحل هادي الجيار، وعلقت عليها قائلة :"بعد مسيرة فنية عظيمة رحل الفنان الخلوق هادي الجيار، أسأل الله له أن يرحمه ويسكنه فسيح جناته، وأن يرزق كل محبيه الصبر والسلوان".
وفي سياق آخر، شاركت ندى بسيوني في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "لما كنا صغيرين"، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ محمد علي، ﺗﺄﻟﻴﻒ أيمن سلامة، بطولة محمود حميدة، خالد النبوي، ريهام حجاج، نسرين أمين، كريم قاسم، نبيل عيسى.