ندى بسيوني تنعي الفنان الراحل هادي الجيار وتُعلق: "رحل بعد مسيرة فنية عظيمة"

القاهرة - محمد ابراهيم - نعت الفنانة ندى بسيوني الفنان الراحل هادي الجيار الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشرت ندى بسيوني صورة للفنان الراحل هادي الجيار، وعلقت عليها قائلة :"‏بعد مسيرة فنية عظيمة رحل الفنان الخلوق ⁧‫هادي الجيار‬⁩، أسأل الله له أن يرحمه ويسكنه فسيح جناته، وأن يرزق كل محبيه الصبر والسلوان".