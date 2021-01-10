بكلمات مؤثرة.. محمد صبحي ينعي الفنان الراحل هادي الجيار

القاهرة - محمد ابراهيم - نعى الفنان محمد صبحي صديقه الفنان الراحل هادي الجيار، بكلمات مؤثرة ومليئة بالحب، من خلال صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

نشر محمد صبحي صورة للفنان الراحل هادي الجيار، وعلق عليها قائلاً :"إنَّا لله وإنَّا إليه راجعون، رحل اليوم الفنان والإنسان الرائع

هادي الجيار، صديق عمري وزميلي ودفعتي بمعهد الفنون المسرحية".

وتابع محمد صبحي قائلًا :"بكل الأسى والحزن والآلم، أدعو الله لك بالرحمة والمغفرة وأن يسكنك فسيح جناته، وللأسرة والأصدقاء الصبر والسلوان"، وانهالت عليه التعليقات بالدعاء له بالرحمة والمغفرة.

ومن المقرر أن يتم تشييع جثمانه عقب صلاة الظهر بمقابر الأسرة بمدينة السادس من أكتوبر.