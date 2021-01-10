نجوى كرم تهنئ سلطان الطرب بخطوبة نجله حاتم

القاهرة - محمد ابراهيم - حرصت شمس الأغنية اللبنانية نجوى كرم على تهنئة سلطان الطرب جورج وسوف بخطوبة نجله الثاني حاتم، من خلال رسالة من القلب.

وعلقت نجوى على منشور الوسوف وكتبت: ‏ألف مبروك، انشاالله كلّ سنينك وإيّامك أفراح.

من جانب آخر، أعلن الفنان السوري ​جورج وسوف​ عن خطوبة نجله الثاني حاتم على فتاة تدعى أمال حلاوي وذلك بعد خطوبة إبنه جورج جونيور منذ أيام.

ونشر صورتين للعروسين على حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي، وعلّق عليها بالقول: بلّشت السنة بخبر بفرّح القلب مع خطوبة ابني الثاني حاتم والحلوة أمال حلاوي. بتمنالكن ايام سعيدة وتكمّلوا العمر بحب وصحة وسعادة".

وتلقى الوسوف التهاني القلبية من قبل عشاقه من خلال التعليقات ممازحين إياه وقالوا "هنشوفك جد يا أبو وديع".

يذكر أن جورج وسوف كان قد طرح كليب أغنيته "صاحي الليل" على قناته الرسمية على يوتيوب وهي من كلمات ملاك عادل، ألحان محمد يحيى وتوزيع سليمان دميان، والكليب حمل توقيع المخرج رودولف جبر.