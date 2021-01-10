رانيا محمود ياسين تنعي الفنان الراحل هادي الجيار وتُعلق :"أبقى سلملي علي أبويا يا أستاذ"

القاهرة - محمد ابراهيم - نعت الفنانة رانيا محمود ياسين الفنان الراحل هادي الجيار بكلمات مؤثرة، مُستعيدة ذكريات عملها معه في مسلسل "العصيان"، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

نشرت الفنانة رانيا محمود ياسين، وعلقت عليها قائلة :"إنَّا لله وإنَّا إليه راجعون، الله يرحمك يا أستاذ هادي ".

وتابعت رانيا محمود ياسين قائلة :"تركت حبًا كبيرًا في قلوبنا، شرفت بالعمل معك في العصيان كأبنتك وكنت رقيقًا حنونًا وأستاذًا في كل تعاملاتك الفنية والإنسانية".

وأضافت رانيا محمود ياسين:" خالص عزائى للأسرة الكريمة، وأبقى سلملي علي أبويا يا أستاذ، ربنا يرحمكم ويغفر لكم ويسكنهم فسيح جناته، في الفردوس الأعلى بإذن الله ".

وفي سياق آخر، شاركت الفنانة رانيا محمود ياسين في السباق الرمضاني بمسلسل" فلانتينو"مع الزعيم عادل إمام، دلال عبد العزيز، طارق الإبياري، هدى المفتي، محمد كيلانى، إلهام عبد البديع، داليا البحيري، سليمان عيد، وهو من إخراج رامي عادل، وتأليف أيمن بهجت قمر.