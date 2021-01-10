نيللي مقدسي تودع الراحل خالد فؤاد برسالة مؤثرة

وعلقت نيللي مقدسي عبر حسابها بموقع تويتر قائلة: ‏المايسترو المحبّ وابن البيت والاصول اللي رافق كل الفنانين العرب بحفلاتهن.

وأضافت: وولا مرة شفنا على وجو الا الضحكة اللي طول الوقت مرافقتو والفن النابع من قلب قلبو ..الله يرحمك ‎خالد فؤاد مثواك الجنة.

وتوفي المايسترو خالد فؤاد معن عمر ناهز 72 عامًا، عقب تعرضه لأزمة صحية مفاجئة، وهو صاحب مشوار ملئ بالنجاحات، وكان يتمتع بحب شديد من كل نجوم الوسط الفني.



القاهرة - محمد ابراهيم - حرصت الفنانة نيللي مقدسي على نعي الراحل المايسترو خالد فؤاد والذي رحل عن عالمنا منذ أيام وسط حزن كبير من الوسط الفني.