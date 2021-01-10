إقامة صلاة الجنازة على الفنان الراحل هادي الجيار بمسجد الشرطة بالشيخ زايد

القاهرة - محمد ابراهيم - رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد الفنان هادي الجيار، عن عمر ناهز الـ71 عامًا، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

ومن المقرر أن تُقام صلاة الجنازة على الفنان الراحل هادي الجيار عقب صلاة الظهر من مسجد الشرطة بالشيخ زايد، وسيتم دفن جثمانه في مقابر عائلته بمدينة السادس من أكتوبر.

وكان الفنان هادي الجيار قد أصيب بفيروس كورونا منذ ثلاثة أيام، وتم نقله لأحد المستشفيات لتلقي العلاج، لكن حالته الصحية تدهورت بشكل كبير، وتم وضعه على جهاز التنفس الصناعي، ليفارق بعد ذلك الحياة.

والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان هادى الجيار الدرامية مسلسل "شديد الخطورة"، من بطولة أحمد العوضي، ريم مصطفى، حمزة العيلي، أحمد صيام، ناهد رشدي، حسني شتا، محمد الدقاق، ومن تأليف محمد سيد بشير.