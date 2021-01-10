حسن الرداد يعلن تفاصيل جنازة والدته

أعلن الفنان حسن الرداد، عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك"، تفاصيل جنازة والدته، التي رحلت عن عالمنا صباح اليوم، الأحد.
وكتب الرداد "إنا لله وإنا إليه راجعون، إن شاء الله صلاة الجنازة على والدتي السيدة فادية الرداد بعد صلاة العصر بمسجد، عمر بن العاص في دمياط، يوم الأحد الموافق ٢٠٢١/١/١٠".
وشارك حسن الرداد في فيلم "توأم روحي" الذي تدور أحداثه في إطار رومانسي، وهو من بطولة حسن الرداد، أمينة خليل، عائشة بن أحمد، رجاء الجداوي، ومن إخراج عثمان أبو لبن، وإنتاج أحمد السبكي.
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