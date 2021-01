مع كلبه.. تامر هجرس يخطف الأنظار في أحدث ظهور له

نشر تامر هجرس صورة جديدة له عبر خاصية الاستوري على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر تامر في الصورة مع كلبه مما اثار إعجاب متابعيه عبر إنستجرام.

وعلق تامر هجرس على الصورة قائلًا: "Baby, donald the nice one and i".

يذكر أن الفنان تامر هجرس شارك فى دراما 2019 بمسلسل "بدل الحدوتة 3" أمام الفنانة دنيا سمير غانم.



وينتظر تامر هجرس عرض فيلمه الجديد "أشباح أوروبا" قصة كريم فاروق وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسرى ويشارك في بطولته إلى جانب هيفاء وهبي كل من أحمد الفيشاوي ومصطفى خاطر وأروى جودة وعباس أبو الحسن وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم باسم سمرة، والفيلم يعيد هيفاء وهبي إلى السينما بعد غياب 6 سنوات منذ تقديمها فيلم "حلاوة روح".