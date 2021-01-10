حمدي المرغني ينعى والدة حسن الرداد: ربنا يرحمك يا طيبة يا كريمة

نعى الفنان حمدي المرغني، والدة الفنان حسن الرداد عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

ونشرت صورة تجمع حسن الرداد بوالدته من أمام الكعبة الشريفة قائلة: "ربنا يرحمك ياطيبة ياكريمة وفي جنة الخلد أن شاءالله ???? ربنا يصبرك ياخويا علي فراقها ويسكنها فسيح جناته ???? ".

‎وأعلن حسن الرداد، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وفاة والدته.

‎وقال حسن الرداد: "توفيت إلى رحمة الله تعالى أحن وأطيب أم في الدنيا السيدة فادية الرداد.. مع السلامة يا أغلى وأطيب أم فى الدنيا، سلمى لى على فادى وبابا، إن شاء الله نتجمع كلنا في الجنة يا رب.. (إنا لله وإنا إليه راجعون)".

‎وشارك حسن الرداد في فيلم "توأم روحي" الذي تدور أحداثه في إطار رومانسي، وهو من بطولة حسن الرداد، أمينة خليل، عائشة بن أحمد، رجاء الجداوي، ومن إخراج عثمان أبو لبن، وإنتاج أحمد السبكي.