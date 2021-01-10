نتفليكس تطرح تريلر فيلم ”Malcolm & Marie”

طرحت نتفليكس الإعلان الرسمي لفيلم الدراما والرومانسية "Malcolm & Marie" من بطولة زيندايا وجون ديفيد واشنطن، والمقرر طرحه عبر منصة البث الرقمي في 5 فبراير المقبل.

الفيلم من تأليف وإخراج سام ليفنسون، وتدور أحداثه حول مخرج سينمائي وصديقته يناقشان علاقاتهما السابقة أثناء عودتهما إلى المنزل من العرض الأول لفيلمهما الجديد وانتظار ردود فعل النقاد.

وحصلت نتفليكس على حقوق عرض الفيلم، الذي تم تصويره على شريط 35 ملم مع طاقم صغير وسط جائحة كورونا، في سبتمبر الماضي، مقابل 30 مليون دولار بعد حرب شرسة بين العديد من الموزعين. ويخطط عملاق البث الرقمي لإطلاق حملة للمشروع في موسم الجوائز الكبرى.

يشار إلى أن المخرج سام ليفنسون، سبق وأن تعاون مع بطلة الفيلم زيندايا في مسلسل الدراما الشهير "Euphoria"، وتتناول قصته عدد من قضايا المراهقين أهمها العنف والجنس والمخدرات، متتبعًا في ذلك حياة عدد كبير من طلبة واحدة من المدارس الثانوية اﻷمريكية.

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