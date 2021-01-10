بهذه الكلمات.. مي نور الشريف تُساند حسن الرداد بعد وفاة والدته

القاهرة - محمد ابراهيم - حرصت الفنانة مي نور الشريف على مواساة صديقها الفنان حسن الرداد بعد رحيل والدته السيدة فادية، وذلك بكلمات مؤثرة ومليئة بالحب، من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشرت مي نور الشريف صورة لها برفقة والدة الفنان حسن الرداد، وعلقت عليها قائلة: "حبيبتي تانت فادية والدة صديقي وأخويا حسن الرداد، أسترد الله وديعته اليوم".

وتابعت مي نور الشريف قائلة:" نسأل الله الرحمن الرحيم مغفرته و رحمته و ربنا يصبرك و يعزيك يا حسن، عزيزتي تانت فادية إلى اللقاء إن شاء الله مع كل الحبايب".

ومن المقرر أن يتم تشييع جثمان والدته اليوم بعد صلاة العصر من مسجد عمر بن العاص بدمياط.

وفي سياق آخر، كانت آخر أعمال الفنانة مي نور الشريف الدرامية مشاركتها في مسلسل"اللهم إني صايم "، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ أكرم فريد، ﺗﺄﻟﻴﻒ أحمد عبدالفتاح، بطولة مصطفى شعبان، ماجدة زكي، ريم مصطفى، وفاء صادق، ندى موسى، فراس سعيد.