وداعًا".. إدوارد ينعي الراحل هادي الجيار

القاهرة - محمد ابراهيم - نعى الفنان إدوارد وفاة الراحل القدير هادي الجيار الذي رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

وودع إدوارد الراحل برسالة مؤثرة عبر تويتر وقال: ‏وداعا الفنان الجميل ‎هادي الجيار ربنا يرحمك ويصبر اهلك.

ورحل الفنان الكبير عن عمر ناهز 71 عاما، ومن المقرر تشييع الجثمان ودفنه بعد صلاة ظهر اليوم الأحد بمقابر الأسرة بمدينة السادس من أكتوبر.

يذكر أن الفنان الكبير هادى الجيار قد تعاقد مؤخرا على المشاركة في الجزء الثاني من مسلسل "الاختيار"، من بطولة النجمين كريم عبد العزيز وأحمد مكي، سيناريو وحوار هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي، والمقرر عرضه خلال موسم رمضان المقبل.

