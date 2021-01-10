"كنت أصيلاً متواضعًا".. السوشيال ميديا تتحول لبرقيات عزاء بعد رحيل هادي الجيار

القاهرة - محمد ابراهيم - رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد الفنان هادي الجيار، عن عمر ناهز الـ71 عامًا، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد، وتسبب ذلك الخبر في حدوث حالة كبيرة من الحزن على جميع محبينه في الوطن العربي، الذين قاموا برثائه بكلمات مليئة بالحب، وأشادوا فيها بحسن معاملته للجميع، وبأخلاقه الطيبة، وفي السطور التالية يرصد "دوت الخليج الفني" أبرز الفنانين الذين قاموا برثائه.

رانيا محمود ياسين

نشرت الفنانة رانيا محمود ياسين صورة للفنان الراحل هادي الجيار من خلال حسابها الشخصي على موقع إنستجرام "، وعلقت عليها قائلة:"إنَّا لله وإنَّا إليه راجعون، الله يرحمك يا أستاذ هادي ".

وتابعت رانيا محمود ياسين قائلة:"تركت حبًا كبيرًا في قلوبنا، شرفت بالعمل معك في العصيان كأبنتك وكنت رقيقًا حنونًا وأستاذًا في كل تعاملاتك الفنية والإنسانية، خالص عزائى للأسرة الكريمة، وأبقى سلملي علي أبويا يا أستاذ، ربنا يرحمكم ويغفر لكم ويسكنهم فسيح جناته، في الفردوس الأعلى بإذن الله ".

شريف منير

نشر الفنان شريف منير صورة للفنان الراحل هادي الجيار من خلال حسابه الشخصي على موقع" إنستجرام"، وعلق عليها قائلاً:"إنَّا لله وانَّا إليه راچعون، مع السلامة يا بو قلب طيب، طول عمرك هادي يا هادي، حتى لما سبتنا، كنت هادي".

إسعاد يونس

نشرت الفنانة إسعاد يونس صورة للفنان هادى الجيار من خلال حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام"، وعلقت عليها قائلة: "وداعًا الصديق الغالي هادي الجيار، كم الحزن يفوق الاحتمال".

سيمون

نعت الفنانة سيمون الفنان الراحل هادي الجيار من خلال حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام"، حيث نشرت صورة له، وعلقت عليها قائلة: "ياهادى يا فنان يا محترم يا إنسان يا جميل، الله يرحمك يا غالى، اتشرفت بالعمل معاه".

محمد دياب

نعى الفنان محمد دياب، الفنان الراحل هادي الجيار من خلال حسابه الشخصي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حيث نشر صورة له، وعلق عليها قائلاً:"لا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم، ربنا يرحمك ويسكنك فسيح جناته مع السلامة يا أستاذنا سلم على الحبايب".

منة جلال

نعت الفنانة منة جلال الفنان الراحل هادي الجيار من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي" فيسبوك"، حيث نشرت صورة له، وعلقت عليها قائلة:" كورونا اللعينة بتاخد الناس اللي مش هتتعوض تاني، الله يرحمك يا أستاذ. إنا لله وإنا إليه راجعون".

حسام داغر

نعى الفنان حسام داغر الفنان الراحل هادي الجيار من خلال حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك"، حيث نشر صورة له، وعلق عليها قائلاً:"وجع آخر الليل، أنا عارفه كويس، المشكلة إنك بتنام بيه ويسيب أثره يطلع بعدين، سلام يا هادي الأخلاق والصوت وكثير الأحترام والذوق، سلام يا أستاذنا".

وأضاف: "مع السلامة يا أستاذ هادي، زي الأيام دي كنت تتصل تسألني علي صحة ماما وهي محجوزة معاك في المستشفي وكنت في عز تعبك، سلم عليها والنبي حبيبك ويجعل تعبك شفيعك ويحتسبك شهيد من أهل الجنة".

عبير صبري

ونعت الفنانة عبير صبري، الفنان الراحل هادي الجيار، من خلال حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام"، حيث نشرت صورة له، وعلقت عليها قائلة :"لا إله الا الله، ربنا يرحمك ويعفو عنك ويدخلك الجنة ويصبر أهلك، الفنان المحترم هادي الجيار".

محمد خميس

ونعى الفنان محمد خميس الفنان الراحل هادي الجيار، من خلال حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك"، حيث نشر صورة جمعته به، وعلق عليها قائلاً :"حزين جدًا لفراق أستاذنا هادي الجيار، فنان عظيم من جيل عظيم، كان جميل جدًا، رحمه الله سواء على المستوى الإنساني أو الفني، بـ أشكر الظروف اللي خلتني أمثل معاه في كفر دلهاب، رحمه الله".

مفيد عاشور

نعى الفنان مفيد عاشور الفنان الراحل هادي الجيار من خلال حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك"، حيث نشر صورة له، وعلق عليها قائلاً :"الأحبة يرحلون،

توقفت مذهولاً غير مصدق قبل أن أكتب هذه الكلمات فى نعيك يا صديقي، ولكنها مشيئة الله ولن تجد لها تبديلا".

وتابع قائلاً:"بقلوب مؤمنة بقضاء الله نقول إنَّا لله و إنَّا إليه راجعون، وداعًا يا أستاذ هادي، وداعًا يا أخى الأكبر".

وأضاف:" فقد كانت تربطنى بك صلة روحية خاصة ومحبة في الله يانقى السريرة، كنت محبًا للجميع فأحبك الجميع ، كنت أصيلاً متواضعًا تواضع الكبار، وكنت فنانًا كبيرًا تعلمنا منك حين جلسنا إليك نتحدث ، وحين نشاهد أعمالك، اللهم أجعل أسعد أيامه اليوم وأبدله دارًا خيرا من داره وأهلاً خيرًا من أهله وثبته عند السؤال، وارحمه واغفر له وأجعله من ورثة جنة الخلد، نسألكم الفاتحة على روحه الطاهرة".

وكان الفنان هادي الجيار قد أصيب بفيروس كورونا منذ ثلاثة أيام، وتم نقله لأحد المستشفيات لتلقي العلاج، لكن حالته الصحية تدهورت بشكل كبير، وتم وضعه على جهاز التنفس الصناعي، ليفارق بعد ذلك الحياة.