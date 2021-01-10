بهذه الكلمات.. نهال عنبر تنعى الراحل هادي الجيار

القاهرة - محمد ابراهيم - نعت الفنانة نهال عنبر الفنان هادي الجيار، الذي توفته المنية اليوم ، عن عمر يناهز الـ 71 عاماً، وذلك من خلال نشر صورة للراحل عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وعلقت نهال على الصورة وكتبت :وداعاً الأخ والصديق وعشرة العمر الفنان العظيم والقدير وصاحب التاريخ العظيم هادي الجيار ، ربنا يرحمه برحمته الواسعة ويغفرله ويسكنه فسيح جناته ويسبته عند السؤال ، أمين يارب العالمين .. أرجو الفاتحة والدعاء.

رحل الفنان الكبير عن عمر ناهز 71 عاما، ومن المقرر تشييع الجثمان ودفنه بعد صلاة ظهر اليوم الأحد بمقابر الأسرة بمدينة السادس من أكتوبر.

وكان الفنان الكبير هادى الجيار قد أعلن عن إصابته بفيروس كورونا، من خلال صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، حيث كتب منشورًا قال فيه :"ضربنى فيروس كورونا اللعين، نسألكم الدعاء بالشفاء".